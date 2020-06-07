Bakan Koca'dan o görüntülere tepki: Çok fazla normalleşmeyelim
İstanbul-Kadıköy, Moda'da gençlerin birlikte yaptığı kutlamaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul-Kadıköy, Moda'da gençlerin sosyal mesafa görüntüleri olmadan yaptığı eğlenceye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Koca, “Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı." Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM." diyerek uyarıda bulundu.