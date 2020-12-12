Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüğünü belirterek, "Bakanlığımızın aşılama stratejisini destekleyen basında da yer alan açıklamalar için hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamızın cesaretlendirici sözleri için minnettarım. " dedi.

Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Sancar, "Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım" başlıklı raporu paylaştı.

Bugün Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın aşılama stratejisini destekleyen ve bugün de basında yer alan açıklamalar için hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamızın cesaretlendirici sözleri için minnettarım. " açıklamasında bulundu.