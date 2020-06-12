  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Koca'dan kritik futbol uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda futbol maçları için uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:16:00 -
Bakan Koca'dan kritik futbol uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Liglerin başlaması nedeniyle birlikte maç izleyecek olan vatandaşlara seslenen Koca, ''Ligler ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekânlardalarsa, “dikkatli” seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim!'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı