Bakan Koca'dan kritik futbol uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda futbol maçları için uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Liglerin başlaması nedeniyle birlikte maç izleyecek olan vatandaşlara seslenen Koca, ''Ligler ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekânlardalarsa, “dikkatli” seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim!'' dedi.