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Sağlık Bakan Koca'dan 'kısıtlama' müjdesi
Sağlık

Bakan Koca'dan 'kısıtlama' müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da koronavirüsle mücadelede elde edilen son verileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:14:00 - 2020-12-22 00:11:38
Bakan Koca'dan 'kısıtlama' müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 4 ildeki son durumu açıkladı. Kısıtlamaların netice verdiğini belirten Koca, şunları söyledi:

"Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim" dedi. Bakanın paylaştığı tabloda Bursa ve Konya'da günlük vaka sayılarında yüzde 50, Kayseri'de vaka sayılarında yüzde 35, Tekirdağ'da ise yüzde 60 olduğu görüldü. Tabloda, "Elbirliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyumla birlikte, ilave yerel tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız."

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