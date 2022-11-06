  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan yeni uygulamayı resmen açıkladı! TFF’den hakem atamalarında devrim

Zelenski İran'a fena çıkıştı! "Bunu itiraf ederken bile yalan söylediler"

AK Partili isim duyurdu! Muhalefetin canı fena halde sıkılacak

Tarih verildi! Elinizi çabuk tutun! Kaçıran bin pişman olacak

Cübbeli Ahmet Hoca, pimi çekti! Seçimlerle ilgili bomba "LGBT" iddiası

Çinliler, kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak! Çin-Pakistan ekonomik koridoru projeleri

AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık

Sümeyye Erdoğan'dan şok "başörtüsü" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kalacak

HAVELSAN'ın geliştirdiği milli yazılım 'Kovan': Türkiye'den dev sistem! Artık dışarıdan almayacağız!

Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı: En kötü senaryoya hazır olun
Gündem Bakan Koca'dan kazaya ilişkin açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 19:27:00 -
Bakan Koca'dan kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23