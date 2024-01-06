Bakan Koca'dan 'Heimlich manevrası' mesajı! O görüntüleri paylaşarak 'Hayat kurtarıyor' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmenin görüntüsünü paylaşarak, "Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmenin görüntüsünü paylaşarak Heimlich manevrasıyla ilgili mesaj verdi.

İlçedeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda dün 7'nci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö.'nün (12), teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a haber verdi. Bu sırada arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye Heimlich manevrasıyla müdahale eden Bölükbaşı, kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkmasını sağladı. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKAN KOCA: HEİMLİCH MANEVRASI HAYAT KURTARIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen arkadaşımıza, bu ilk yardım eğitimini aldığı için teşekkür ediyoruz. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir okulda yaşanan bu olayda olduğu gibi Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı" dedi.