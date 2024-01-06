  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Simpsonlar'ın yeni tahmini herkesin uykularını kaçıracak! Geçen bölüm gösterdiler, 'eyvah' dedirtecek

İstanbul'a kar geliyor tarih belli oldu! Bildiklerinizi unutun, böylesi ilk kez olacak

Fatih Erbakan bombayı patlattı: Seçimde alacağımız oy yüzde...

Bir şehri resmen yabancılar bastı! Alman, Rus, İranlılar ev üstüne ev toplayıp şirket kurmaya başladı

Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç'tan ortalığı yangın yerine çevirecek açıklama!

Bu ne mutluluk Şaban Sevinç? Yeniden Refah Partisi’ne oy mu vereceksiniz?

KAAN, ANKA ve HÜRJET'in başarısı ses getirdi

TB2 SİHA almışlardı! Şimdi de Türkiye'nin bombaatarlı İHA'sı SONGAR için harekete geçtiler

İyi Parti’ye şok üstüne şok! Önce Sevinç şimdi de Bostancıoğlu

Yapıcıoğlu duyurdu! İşte HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı kararı
Sağlık Bakan Koca'dan 'Heimlich manevrası' mesajı! O görüntüleri paylaşarak 'Hayat kurtarıyor' dedi
Sağlık

Bakan Koca'dan 'Heimlich manevrası' mesajı! O görüntüleri paylaşarak 'Hayat kurtarıyor' dedi

Yeniakit Publisher
2024-01-06 16:04:00 - 2024-01-06 16:04:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmenin görüntüsünü paylaşarak, "Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmenin görüntüsünü paylaşarak, "Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmenin görüntüsünü paylaşarak Heimlich manevrasıyla ilgili mesaj verdi.

İlçedeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda dün 7'nci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö.'nün (12), teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a haber verdi. Bu sırada arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye Heimlich manevrasıyla müdahale eden Bölükbaşı, kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkmasını sağladı. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKAN KOCA: HEİMLİCH MANEVRASI HAYAT KURTARIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen arkadaşımıza, bu ilk yardım eğitimini aldığı için teşekkür ediyoruz. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir okulda yaşanan bu olayda olduğu gibi Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı" dedi.

Her vatandaşın bilmesi gerekiyor! İşte hayat kurtaran Heimlich Manevrası...
Her vatandaşın bilmesi gerekiyor! İşte hayat kurtaran Heimlich Manevrası...

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her vatandaşın bilmesi gerekiyor! İşte hayat kurtaran Heimlich Manevrası...

Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası uygulama:
Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası uygulama:

Yaşam

Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası uygulama:

Helal olsun! Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
Helal olsun! Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Yerel

Helal olsun! Müşteriyi sosyal medyadan gördüğü 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23