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Sağlık Bakan Koca'dan düzeltme: Doğru oranları paylaştı
Sağlık

Bakan Koca'dan düzeltme: Doğru oranları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, iki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 02:54:00 -
Bakan Koca'dan düzeltme: Doğru oranları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi” ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi. Her ikimizden birimiz çift doz aşılı" ifadelerine yer verdi.

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