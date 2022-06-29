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Sağlık Bakan Koca'dan doktora şiddet açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan doktora şiddet açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde doktora gerçekleşen saldırı sonrası serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 02:37:00 -
Bakan Koca'dan doktora şiddet açıklaması

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Urfa’dan yeni haber. Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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