Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Kadınlar bizi bağışlasın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı, "8 Mart Kadınlar Günü" mesajında, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı

Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız.