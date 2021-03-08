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Gündem Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Kadınlar bizi bağışlasın!
Gündem

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Kadınlar bizi bağışlasın!

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla devletin zirvesinden mesajlar peş peşe geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında "Kadınlar bizi bağışlasın" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 10:10:00 -
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Kadınlar bizi bağışlasın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı, "8 Mart Kadınlar Günü"  mesajında, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı

Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız.

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Yorumlar

Mehmet

Evli müslüman kadın için Allah'ın ve Peygamberin rızası kocasının rızasındadır. Erkek koca haklarından bahseden kimse yok. Erkeğin - kocanın hiç mi hakkı yok. İslamiyet adildir. İslamiyet kadına hiç kimsenin, hiç bir beşeri sistemin vermediği hakları vermiş.
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