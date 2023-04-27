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Gündem Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama!
Gündem

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 16:25:00 -
Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama!

Ülke TV canlı yayınında sağlık sorunu yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının düzeldiği, yakın zamanda seçim programlarına devam edeceği açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi, geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edeceklerdir" diyen Bakan Koca, Konyalılara şöyle seslendi.

Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarına karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda.

Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür etti.

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