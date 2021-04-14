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Gündem Bakan Koca’dan çarpıcı açıklama: Bu bir fırsat
Gündem

Bakan Koca’dan çarpıcı açıklama: Bu bir fırsat

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:21:00 -
Bakan Koca’dan çarpıcı açıklama: Bu bir fırsat

Sağlık Bakanı Koca, kısmi kapanmanın Kovid-19 vaka sayısını azaltmak için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kısmi kapanmanın vaka sayısını azaltmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır" ifadelerini kullandı.

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