Bakan Koca'dan canlı yayında rahatsızlanan Prof Dr. Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile görüştüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa devam edemedi. Ceyhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bakan Koca da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan açıklama

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu iyi

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, "Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. Ne zaman rica etsek bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Mehmet Ceyhan Hoca görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha altını çiziyorum kendisinin sağlık durumu gayet iyi." dedi.