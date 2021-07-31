  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğal gazda ağustos tarifesi belli oldu
3 gündür yanıyor! Köyceğiz'de yangın söndürülemiyor
Bolu'da polis ormanlık alandaki piknik ateşini yangın söndürme tüpüyle söndürdü
Bu nasıl bir iştir! Anız yakan çiftçiye 2 bin 800 TL ceza kesilirken yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Sağlık Bakan Koca'dan aşıyı erteleyenlere uyarı
Sağlık

Bakan Koca'dan aşıyı erteleyenlere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 22:36:00 -
Bakan Koca'dan aşıyı erteleyenlere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşları ikaz etti.

Koca, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta Yasin Yavaş ile ilgili haberinin görüntüsünü paylaştı.

Koca, paylaşımında, Yavaş'ın "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." sözlerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay