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Sağlık Bakan Koca'dan 'aşı olmadı' iddialarına cevap
Sağlık

Bakan Koca'dan 'aşı olmadı' iddialarına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan 'ailesinin ve kendisinin aşı olmadığı' yönündeki iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 21:39:00 - 2021-08-25 21:43:25
Bakan Koca'dan 'aşı olmadı' iddialarına cevap

Bakan Koca 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

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