Bakan Koca'dan 65 yaş üstü insanımıza uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiğini ancak uygulanan kuralların devam ettiği konusunda vatandaşları uyardı.

Koca, gençlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

''Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler.''