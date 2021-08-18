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Sağlık Bakan Koca'dan 3 doz aşı olmuş kişilerle ilgili flaş açıklama
Sağlık

Bakan Koca'dan 3 doz aşı olmuş kişilerle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 19:54:00 - 2021-08-18 20:00:51
Bakan Koca'dan 3 doz aşı olmuş kişilerle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız." dedi.

Bakan Koca, açıklamasında, "Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar." diye konuştu.

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