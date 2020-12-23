Bakan Koca: Yoğun bakım servislerinin yükü fazla

Ülkemizde görülen koronavirüsü kapsamında vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı corona virüs canlı verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Zaman ilerledikçe tablolardaki büyük değişim dikkat çekiyor.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla illerin koronavirüse ilişkin güncel durumunu ele aldıklarını belirtti.

Bakan Koca 4 ilden verileri paylaştı

"Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor." ifadesini kullanan Koca, İzmir'de günlük vaka sayısının son bir hafta içinde yüzde 30 azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77 olduğunu kaydetti.

Trabzon'da vaka sayılarının yüzde 25 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 52, yoğun bakım doluluğunun yüzde 72 olduğunu aktaran Koca, İzmir ve Trabzon'da tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Samsun'da vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 62, yoğun bakım doluluğunun yüzde 80 olarak gerçekleştiğini belirten Koca, Hatay'da ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 40'a ulaştığını, yatak doluluğunun yüzde 85, yoğun bakım doluluğunun yüzde 77 olduğunu kaydetti. Koca, "Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım." ifadelerini kullandı.