Bakan Koca yeni verileri açıkladı! Aşılamanın yüksek olduğu illerdeki vakalarda artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İşte vaka oranının en çok arttığı 10 il

Koca konuyla ilgili yaptığı paylaşımda vaka oranının en çok arttığı illere yer verdi. Koca, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan." ifadelerini kullandı.

Vakaların arttığı iller aşılamanın yüksek olduğu iller

Öte yandan geçtiğimiz hafta vakaların en çok arttığı illerin aşılamada da en yüksek olduğu iller arasında olduğu görüldü. Aşılamaya rağmen vakaların artması dikkat çekerken, düşük aşılamadaki illerde vakaların oranı da ilginç karşılandı.

Kastamonu (%76,9), Zonguldak(%79,6), Karabük(%72,8), Kilis(%72,6), Tunceli(%74,7), Ardahan(%76,2), Çankırı(%76,2), Kahramanmaraş(%69,8), Osmaniye(%81) ve Erzincan'ın (%69,4) çift doz aşılamanın renklendirildiği haritadaki yerleri şu şekilde;

Aşılamada ilk 10'a giren illerdeki vakalar ise şu şekilde;

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