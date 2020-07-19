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Aktüel

Bakan Koca: "Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş."

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:12:09 -
Bakan Koca: "Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş."
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