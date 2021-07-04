Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu! Vaka tablosu değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle günlük koronavirüs verileri ile birlikte aşılama tablosunun da paylaşılacağını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosuna ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." dedi.
İşte 4 Temmuz 2021 Pazar gününe ait koronavirüs ve aşılama verileri: