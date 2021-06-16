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Gündem Bakan Koca: Yarından itibaren 35 yaş üstü aşılanacak
Gündem

Bakan Koca: Yarından itibaren 35 yaş üstü aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 35 yaş üstüne yarından itibaren randevu verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 18:50:00 - 2021-06-16 19:01:03
Bakan Koca: Yarından itibaren 35 yaş üstü aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satırbaşları:

Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır.

Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarından itibaren 35 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.

Şu ana kadar 37 milyon doz aşı yapıldı.

Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak, salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak.

Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablosuna yansıtacağını biliyoruz.

Halen 80 binden aktif fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz.

Teyakkuzda olmalı ve tedbirleri boş görmemeliyiz.

Ayrıntılar hazırlanıyor..

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