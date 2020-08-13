Bakan Koca: Vazgeçersek korktuğumuz şeyler başımıza gelir
Koronavirüsle verilen mücadele hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vazgeçersek, korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. diyerek uyardı.
Koronavirüs salgınının tüm dünyada hayatı etkilediğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelenin yorduğunu ancak vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz diyerek, dünya tarihindeki tüm salgınlarda olduğu gibi, insanlığın bu savaşı kazanacağını söyledi.