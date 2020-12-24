  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Koca: "Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok."
Aktüel

Bakan Koca: "Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok."

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:15:00 -
Bakan Koca: "Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefet tarafından sürekli ortaya atılan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu...
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay