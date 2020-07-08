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Gündem

Bakan Koca uyardı: Risk altındasınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden toplu taşımadaki olumsuz görüntüleri paylaşarak uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 00:02:00 -
Bakan Koca uyardı: Risk altındasınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.

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