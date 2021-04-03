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Sağlık Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı
Sağlık

Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede bir numaralı çözüm yolu olan aşıda Türkiye'nin 6. sırada olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 22:56:00 -
Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı

Dünya çapında koronavirüs aşılarına olan talep artarken, devletler de vatandaşlarını hızla aşılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür." dedi.

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