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Bakan Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını gezdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden 600 yataklı devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 11:40
Bakan Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını gezdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden 600 yataklı devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.


Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını gezen Bakan Koca, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Mersin’e gitti.


Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, genel bütçe yatırımları kapsamında inşaatı devam eden hastane 6 bloktan oluşacak. Hastanede içinde ayrı tuvalet ve banyosu bulunan tek kişilik oda sayısı 8, 2 yataklı oda sayısı 96, toplamda 104 hasta oda sayısı olacak, 12 ameliyathanesi ile hizmet verecek.


Diyaliz yatak sayısı 16, genel yoğun bakım yatak sayısı 43, koroner yoğun bakım yatak sayısı 9, yenidoğan yoğun bakım sayısı 16, kuvöz sayısı 33, acil yatak sayısı 51 olarak planlandı. Araçlarıyla gelecek hastaların, ziyaretçilerin otopark sıkıntısı yaşamaması için ayrı bir alan oluşturuldu. Açık otopark kapasitesi 707, kapalı otopark araç kapasitesi 37 olacak.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:40
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