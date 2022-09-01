  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca, tarih verip duyurdu!
Gündem

Bakan Koca, tarih verip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 18:58:00 -
Bakan Koca, tarih verip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, ''1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23