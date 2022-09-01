Bakan Koca, tarih verip duyurdu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, ''1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.'' ifadelerini kullandı.