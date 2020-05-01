Bakan Koca son tabloyu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 188 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 84 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 122 bin 392, can kaybı 3 bin 258 oldu.
Son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu.
Dünkü tablo ise şöyleydi: