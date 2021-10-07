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Sağlık Bakan Koca son sayıyı açıkladı: Sayı 24'e çıktı
Sağlık

Bakan Koca son sayıyı açıkladı: Sayı 24'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 00:41:00 - 2021-10-07 00:50:45
Bakan Koca son sayıyı açıkladı: Sayı 24'e çıktı

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." mesajına yer verdi.

Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadesini kullandı.

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