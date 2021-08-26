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Sağlık Bakan Koca 'son dakika' diyerek güzel haberi duyurdu!
Sağlık

Bakan Koca 'son dakika' diyerek güzel haberi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Koronavirüs Risk Haritası'nda kırmızı ilin kalmadığını son dakika mesajı olarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 23:42:00 -
Bakan Koca 'son dakika' diyerek güzel haberi duyurdu!

Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!'' ifadelerini kullandı.

Kayseri mavi oldu

Koronavirüs risk haritasında Kayseri, yüzde 75 aşılama oranına ulaşarak mavi renge döndü.

İlk doz aşı oranı yüzde 75 aşılama oranına dönen Kayseri, risk haritasında mavi renge döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 'Kayseri risk haritasında artık mavi. İlk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Çevre illerin tamamı sarı. İç Anadolu'daki düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinde başladı' ifadelerine yer verdi.

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