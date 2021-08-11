Bakan Koca sevindiren haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanmayla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını açıkladı.

Koca: 65 şehrimize sevgiler

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Düşük riskli il sayımız 17’ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 ŞEHRİMİZE SEVGİLER.'' ifadelerine ter verdi.

Bartın ve Burdur da mavi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın ve Burdur'un mavi kategoriyue yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, ''BARTIN VE BURDUR DA MAVİ 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım.'' ifadelerine yer verdi.