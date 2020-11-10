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Siyaset Bakan Koca, Rus mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Bakan Koca, Rus mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:10:00 -
Bakan Koca, Rus mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kovid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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