Bakan Koca rekoru açıkladı, TTB yasa boğuldu! Siz milletten mi, yoksa millet düşmanlarından mı yanasınız?

Sağlıkta Beyaz Reform'un olumlu etkileri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni düzenlemenin sağlıkta bir dönüm noktası olacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların devlet kurumlarına geçme talebinin artacağını belirtti.

Hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan bakanlık, Ek Ödeme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından kamuya dönüşlerin arttığını kaydetti.

"Talep bildirim sayısı 7 bini geçti"

Bu kapsamda taleplere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."

"Sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz"

7 Eylül'de yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak kamuda çalışmanın avantajlı olacağını belirten Koca, "Kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim; kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık." şeklinde konuştu.

TTB sus pus oldu

Öte yandan adeta Türkiye'nin önünde takoz olmaya yemin eden ve grev provokasyonlarıyla Anayasal suç işleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise rekor başvurunun ardından sessizliğe gömüldü. TTB'nin suskunluğu "Siz milletten mi, yoksa millet düşmanlarından mı yanasınız?" dedirtti.