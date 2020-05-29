Bakan Koca paylaştı! Dünyaya örnek olacak
Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkında paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00’te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek." dedi.