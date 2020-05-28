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Sağlık

Bakan Koca: "Ölüm oranları da Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ölüm oranları da Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:27:23 -
Bakan Koca: "Ölüm oranları da Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ölüm oranları da Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye’de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere’de 14,1. İtalya’da 14,3. Fransa’da 15,5. ABD’de ise 5,9" dedi.


Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölüm oranları da Ankara’nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye’de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere’de 14,1. İtalya’da 14,3. Fransa’da 15,5. ABD’de ise 5,9. ABD Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Matthew Bryza" ifadelerini kullandı.

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