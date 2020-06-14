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Gündem

Bakan Koca, kötü haberi açıkladı! İşte bugünkü bilanço

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:20:00 - 2020-06-14 20:25:25
Bakan Koca, kötü haberi açıkladı! İşte bugünkü bilanço

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." ifadelerini kullandı.

İşte bugünkü tablo:

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Yorumlar

Korona

Salgın kontrol altında ölüm sayısı da az,ve hastaları iyilestiriyoruz demiştiniz. Onun için karamsar olmayalım.
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