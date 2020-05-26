Bakan Koca koronavirüsün yeni yol haritasını açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Türkiye'de bayramdan sonra uygulanacak koronavirüs tedbirleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayramdan sonra ikinci aşamaya geçilecek

Türkiye'deki koronavirüs salgınında dört aşamalı normalleşme planının birinci aşama 11 Mayıs'ta başlamış; pazar yerleri, AVM'ler, kuaförler ve güzellik salonları açılmıştı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. Bayramdan sonra normalleşme takviminin ikinci aşamasına geçeceğimiz süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramdan sonra alınacak tedbirlerin önceki tedbirlere göre daha yumuşak olacağını söyledi.

"Tedbirli olacağız"

Işık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, 'Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak." dedi.