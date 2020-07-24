Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı: Düne kıyasla...
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.'' ifadelerini kullandı.