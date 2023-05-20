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Gündem

Bakan Koca konuşurken bir anda araya girdi! 'Artık uyuyun'

Yeniakit Publisher
2023-05-20 00:50:00 - 2023-05-20 01:16:13

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir vatandaş, "Bakanım artık uyuyun siz bize lazımsınız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir çadır kentte depremzede vatandaşları ziyaret etti. Gece yarısı Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler, "Sizi ayakta beklemek istedik, artık uyuyun siz bize lazımsınız" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

İsmet İnönü Mahallesi’nde gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca’yı karşılarında gören depremzedeler bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da mutluluklarını ifade etti. Depremzede vatandaşlarla Bakan Koca arasında geçen samimi diyaloglar cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Koca'ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

"Sizi ayakta bekledim"

Yapılan hizmetler karşısından Bakan Koca'ya teşekkürlerini ileten bir depremzede, "Kim hasta dediysek bizi alıp alıp sahra hastanesine götürdüler. Allah razı olsun. Bütün sağlıkçılar bizimle ilgilendi. Sizin geldiğinizi söylediler, bende ‘o adamı ayakta bekleyeceğim’ dedim” ifadelerini kullandı.

"Gurur duyuyoruz"

Bir depremzede ise, “Net yüreğimden geldiği gibi şuan ki hissiyatımla konuşuyorum. Allah sizden razı olsun. Neden o pandemi döneminde dünyada ilki yaşattınız, var olun yürekten söylüyorum. Gece gündüz uyumadınız bizimle beraber siz o hastalığı yaşadınız. Uykusuzluktan gözlerini kan çanağı oldu. Türkiye’yi bırakmadınız tebrik ederim. Biz sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

"Allah sizi başımızdan eksik etmesin"

Sık sık önü kesilen Bakan Kocaya, bir başka depremzede vatandaş ise, "Sizleri tebrik ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Dualarımız her zaman sizinledir, Cumhurbaşkanımızla, bayrağımızladır. Bu işleri sonunun iyi olacağına hepimiz inanıyoruz. Mevzu artık bayrağa döndü." şeklinde konuştu
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Vatandaşların bu sözleri karşısında Bakan Koca, "Biliyorsunuz buraya hastane yapıyoruz. 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'ni pazar günü açıyoruz. İskenderun içinde 200 yataklı hastanenin yapımı devam ediyor. Dünde sabaha doğru oradaydık” diye konuşurken bir vatandaş, “Bakanım artık uyuyun siz bize lazımsınız” ifadelerini kullandı.

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