Bakan Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları dışındaki zamanların evde geçirilmesini istedi.

Bakan Koca, İstanbul'daki sağlık kurumlarının yöneticileri ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ile haftalık değerlendirmeler yaptıklarını, toplantıda pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerinin durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

İstanbul'da ciddi hasta sayısında artış olduğunu ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşları "Mecbur kalmadıkça evde sınırsız zaman geçirelim" uyarısında bulundu.