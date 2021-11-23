  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca isyan etmişti! O saldırgan tutuklandı
Gündem

Bakan Koca isyan etmişti! O saldırgan tutuklandı

Pendik'te Esma Demir adlı doktorun saçından çekerek darp eden saldırgan tutuklandı. Şüpheli, bilincinin yerinde olmadığını söyleyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:14:00 -
Bakan Koca isyan etmişti! O saldırgan tutuklandı

Pendik’te doktor Esma Demir’in saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama” suçundan tutuklandı. Şüpheli, “Bilincim yerinde değildi, asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim” diyerek kendini savundu.

Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan doktor Esma Demir, 17 Kasım’da M.İ. isimli bir kadının saldırına uğradı. Genç doktorun saçlarını çeken saldırgan, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle zorla ayrıldı. Olayın ardından gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

‘Bilincim yerinde değildi' diyerek kendini savundu

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, kasten yaralama kastının olmadığını söyleyerek, “Bilincim yerinde değildi, asla yapacağım bir şey değildir. Ben de hemşireyim. Doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım. Doktor hanımın, ‘bu serumu çıkarmış, ben bununla mı uğraşacağım’ dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam bilemiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Savcılık, şüpheli M.İ.’yi, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Bakan Koca doktora saldırıya isyan etti: Artık yeter!
Bakan Koca doktora saldırıya isyan etti: Artık yeter!

Sağlık

Bakan Koca doktora saldırıya isyan etti: Artık yeter!

Tutuklandı

Hakimlik, suçun işlendiğine dair somut delillerin bulunması, eylemin hiçbir sebep yokken gerçekleştirilmiş olması ve şüphelinin kamu görevini ifa eden doktora karşı görevi sırasında işlediği gerekçeleriyle şüpheli M.İ.’nin tutuklanmasına karar verdi.

Müşteki doktor: Saçlarımı eline dolayarak kopardı

Öte yandan, müşteki doktor Esma Demir’in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Genç doktor, Pendik Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptığını söyleyerek, “Olay günü M.İ. isimli kadın müşahede odasına alındı. Hasta müşahede odasında kolundaki damar yolunu çıkardıktan sonra arkadan bana saldırdı. Saçlarımı eline dolayarak saçlarımı kopardı, canımı acıttı. Şahıs saldırgan hareketlerine devam etti. Emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirmişler” diyerek şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

17 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen olayda, iddiaya göre, ihbar üzerine polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022
Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Asgari ücret ne kadar oldu 2022 | Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari üc..
‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel konuştu! Doların olması gereken rakam...
Ekonomi

‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel konuştu! Doların olması gereken rakam...

Önceki yaptığı açıklamalarda doların büyük bir çöküş yaşayacağını belirten Necmettin Batırel, kurun şu anki seviyelerde olmasının anlamsız o..
Rusya'da sarhoş koca, eşinin gözüne bıçak sapladı
Dünya

Rusya'da sarhoş koca, eşinin gözüne bıçak sapladı

Rusya'da sarhoş koca tartıştığı sırada eşinin gözüne büyük bir bıçak sapladı. Hastaneye kaldırılan kadının gözünü kaybettiği belirtildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay