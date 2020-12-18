Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında azalma yaşanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstanbul'da vaka sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Bakan Koca, "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstanbul'da vaka sayısındaki azalmaya dikkat çekti.
İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:
"İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İstanbul'daki rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.
Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.
Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."
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