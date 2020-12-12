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Sağlık Bakan Koca İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'deki vaka ve yatak doluluk oranlarını açıkladı
Sağlık

Bakan Koca İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'deki vaka ve yatak doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'deki vaka sayıları ve yatak doluluk oranlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Koca İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 00:17:00 - 2020-12-12 00:22:29
Bakan Koca İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'deki vaka ve yatak doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli'deki vaka sayıları ve yatak doluluk oranlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Koca, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de %30, Ankara'da ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da %67, İzmir’de %78, Kocaeli ve Ankara'da %72." dedi.

Ayrıntılar geliyor..

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