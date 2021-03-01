Bakan Koca illerin koronavirüs risk haritasını paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamasının ardından illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaştı.

Bakan Koca risk haritasını paylaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 'İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.' ifadelerini kullandı.

Normalleşmeye yakın iller

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre normalleşmeye en yakın iller şu şekilde;

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

İstanbul ve İzmir yüksek riskli

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) iller

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Düşük ve orta riskli illerde kısıtlama kalkacak." ifadelerini kullanmıştı.