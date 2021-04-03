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Sağlık Bakan Koca illerin haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık

Bakan Koca illerin haftalık vaka sayısını açıkladı

İllerin haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:10:00 -
Bakan Koca illerin haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Durumu lehimize çevirmek elimizde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde.'' ifadelerini kullandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

 

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