0553 313 94 23

Bakan Koca ilaç sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’’Bu yılki zam oranının yüzde 26.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:52
Bakan Koca ilaç sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’’Bu yılki zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar vermiş olduk’’ dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bir araya geldi. Şubat ayında her yıl tebliğ gereği fiyat güncellemesi yapılması gerektiğini kaydeden Bakan Koca, ’’Şubat ayının 15’ine kadar yapılması ve beş gün içinde de uygulanması şeklinde bir tebliğ var” ifadelerini kullandı.


’’Hem yerli hem global firmalarla bir araya gelerek, yarın için açıklanması gereken bir önceki yılın ortalama euro kurunun belli bir çarpanla çarpışmasıyla elde edilebilecek bir güncellemeyi aramızda konuştuk” diyen Koca, şöyle devam etti:


’’Sektörle özellikle gelişimiz noktada, bu yıl için Şubat ayı 19’undan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlamış olduk. Bu oran bundan sonraki süreçte de özellikle ortalama euro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp, bu yıl ki zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde bu oranların bundan sonraki süreçte uygulanabilirliğiyle, yabancı ve özellikle yerli üreticilerin bu oranı uygulama noktasında bir kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğim için bu oranı özellikle verdik. Bu oranla ilgili önümüzdeki dönemde uygulama noktasında gayret içinde olacağız.’’



’’Bundan sonraki süreçte üretici arkadaşlarımızla görüşmelerimizde benzer ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz’’


Yaşanan ilaç sıkıntısından sonra sahada denetimin arttığını açıklayan Koca, ’’Vatandaşımızın son birkaç hafta yer yer ilaçsorunu yaşadığını biliyoruz. Bu çerçevede sahada 900 denetim elemanımız aktif devrede oldu. Bu denetimleri devam ettireceğiz. Bundan sonraki süreçte üretici arkadaşlarımızla görüşmelerimizde benzer ilaç sıkıntısınınyaşanacağını düşünmüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
    1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    10. EYOF 2019
    11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    20. Paris'teki gösteride polisi döven..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir