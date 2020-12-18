Bakan Koca iddiaları yalanladı: Tüm dünyada uygulanan bir prosedür

Twitter hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.

"Acil Kullanım Onayı, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde uzun süredir kullanılmaktadır. Halihazırda dünyada öne çıkan Covid-19 aşılarına verilen onay bu kapsamdadır. Dünya Sağlık Örgütü de ihtiyaç duyulan durumlarda aşı dahil çeşitli ürün grupları için aynı prosedürü önermektedir." diyen Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, muhalif medya tarafından çarpıtılarak haberleştirilmişti.