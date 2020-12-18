  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca iddiaları yalanladı: Tüm dünyada uygulanan bir prosedür
Sağlık

Bakan Koca iddiaları yalanladı: Tüm dünyada uygulanan bir prosedür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında bazı medya gruplarında yapılan haberlerin asılsız olduğuna dair bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:36:00 -
Bakan Koca iddiaları yalanladı: Tüm dünyada uygulanan bir prosedür

Twitter hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.

 

 

"Acil Kullanım Onayı, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde uzun süredir kullanılmaktadır. Halihazırda dünyada öne çıkan Covid-19 aşılarına verilen onay bu kapsamdadır. Dünya Sağlık Örgütü de ihtiyaç duyulan durumlarda aşı dahil çeşitli ürün grupları için aynı prosedürü önermektedir." diyen Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

 

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, muhalif medya tarafından çarpıtılarak haberleştirilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası! İzleyici hiç hoşlanmayacak
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası! İzleyici hiç hoşlanmayacak

TRT1'in reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası oluştu. İşte dikkat çeken detaylar...
Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...
Gündem

Süleyman Soylu'dan flaş sözler: Üzüldüğüm şudur...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası Göçmenler Günü" nedeniyle Türkiye'de göçmenlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var
Dünya

Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türk SİHA ve İHA'ları karşısında şok olan Rus hava savunma sistemi Panstsir'i gündemine taşıdı. Meşhur ayrıca..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay