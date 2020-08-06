Bakan Koca: İddialar asılsızdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yapıtığı açıklamada, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur." ifadelerini kullandı.