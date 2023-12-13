Bakan Koca: Hasan Bitmez'in sağlık durumu düne göre daha ciddi

Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada tedavisi süren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" sözlerini kullandı.