Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

1 Ocak 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verileri paylaşıldı.

Buna göre; son 24 saatte 158 bin 103 test yapıldı. 12 bin 203 yeni vaka bin 908 de yeni hasta tespit edildi. 1 Ocak 2021 Cuma günü koronavirüs sebebi ile 212 vatandaşımız hayatını kaybetti.

'Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağır hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." dedi.